Netanyahu repousse encore son départ pour New York

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a repoussé une nouvelle fois son départ pour New York, où a débuté ce mardi la semaine de haut niveau de la 79e session de l'assemblée générale de l'Onu. Une décision qui survient en pleine escalade du conflit entre l'État hébreu et le groupe chiite Hezbollah.

Le Premier ministre israélien est désormais attendu jeudi à New York et devrait prendre la parole vendredi à la tribune de l'assemblée générale, a indiqué l'ambassadeur d'Israël auprès de l'Onu, Danny Danon. Benjamin Netanyahu avait déjà postposé une première fois son départ pour New York.

Lundi, d'intenses frappes israéliennes ont visé le sud et l'est du Liban, faisant 558 morts, d'après les autorités libanaises, le plus lourd bilan depuis la fin de la guerre civile au Liban (1975-90).