Nissan confirme le prochain départ de son numéro deux, Ashwani Gupta

Nissan n'a pas précisé les raisons de son départ, se contentant de dire que M. Gupta allait "poursuivre d'autres opportunités".

Ayant rejoint Nissan à son poste actuel en décembre 2019, M. Gupta "a joué un rôle déterminant dans l'élaboration et l'exécution" du plan de transformation et de redressement du groupe Nissan Next, lancé en 2020 et qui s'est achevé cette année, a salué le constructeur.