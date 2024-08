"Nous venions de manger des pancakes": Kamala Harris raconte comment elle a appris le retrait de Biden de la course à la Maison Blanche

Kamala Harris a raconté jeudi comment elle avait appris, autour d'un petit-déjeuner familial typiquement américain, que le président Joe Biden se retirait de la course à la Maison Blanche, et lui passait le relais.

"Vous savez, c'est 'Tata, je peux avoir plus de bacon?' 'Oui, je vais te faire plus de bacon'", a poursuivi la candidate démocrate de 59 ans, dont c'était la première grande interview depuis son entrée en course.

"Nous étions en train de nous installer pour faire un puzzle. Et le téléphone a sonné. Et c'était Joe Biden. Et il m'a dit ce qu'il avait décidé de faire. Je lui ai demandé 'Vous êtes sûr?' Et il m'a dit 'Oui'. Et voilà comment je l'ai appris", a relaté Kamala Harris.

Elle a assuré que le président de 81 ans avait dit "très clairement qu'il (la) soutiendrait" pour porter la candidature du Parti démocrate.