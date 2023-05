Nouveaux échanges de tirs entre Gaza et Israël, 25 morts en trois jours

Les échanges de tirs ont repris jeudi matin entre des groupes armés dans la bande de Gaza et Israël, au troisième jour d'une escalade ayant coûté la vie à plus de 20 Palestiniens, parmi lesquels des enfants.

Cette nouvelle flambée de violences, la plus importante entre des groupes armés à Gaza et Israël depuis août 2022, a débuté mardi par des frappes israéliennes sur le territoire palestinien, visant l'organisation Djihad islamique, considérée comme "terroriste" par l'État hébreu, l'Union européenne et les États-Unis.

Jeudi matin, l'armée a dit avoir de nouveau visé un site de lancement d'obus de mortier appartenant au Djihad islamique, dans le nord de la bande de Gaza. Elle avait auparavant indiqué avoir éliminé, avant l'aube, un chef militaire du mouvement.