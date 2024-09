Nouveaux raids aériens d'Israël au Liban, l'armée dit avoir frappé une centaine de cibles

"Depuis cet après-midi, (l'armée de l'Air) a frappé environ 100 lanceurs et d'autres (...) infrastructures terroristes représentant environ 1.000 canons", selon un communiqué de l'armée israélienne, qui assure de sa détermination à "continuer de démolir les infrastructures et les capacités (...) du Hezbollah pour défendre l'Etat d'Israël".

Israël n'a pas commenté cette attaque survenue juste après qu'il a annoncé étendre ses objectifs de guerre à Gaza contre le Hamas palestinien jusqu'à la frontière avec le Liban pour permettre le retour chez eux des habitants du nord du pays, déplacés par les affrontements transfrontaliers, quasi-quotidiens depuis octobre entre le Hezbollah et l'armée israélienne.

Dans ce climat d'extrême tension, le Commandement du front intérieur a publié de nouvelles consignes pour plusieurs zones du Golan syrien annexé et de l'est de la Haute-Galilée, dont la ville de Safed, enjoignant la population à réduire les déplacements au minimum, et à rester près des abris.