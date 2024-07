Nouvelle-Calédonie: Sonia Backès (loyaliste) plaide pour une séparation des provinces

Dans ce discours diffusé en direct sur les réseaux sociaux à l’occasion du 14 juillet, l'ex-secrétaire d’État a estimé que "le projet d’une Nouvelle-Calédonie institutionnellement unie et fondée sur un vivre ensemble, les uns avec les autres, est révolu".

La présidente de la province Sud et cheffe de file des Loyalistes, Sonia Backès, a plaidé dimanche pour une séparation des provinces calédoniennes, jugeant, dans un discours particulièrement virulent à l'égard des indépendantistes, que le "destin commun a échoué".

Alors que la Nouvelle-Calédonie est en proie depuis deux mois à des violences liées à une réforme du corps électoral rejetée par les indépendantistes, "nous faisons tous aujourd'hui le constat que l’idéal d'un peuple calédonien a été rejeté par une partie majoritaire de la population indépendantiste", a-t-elle lancé.

"Nos adversaires politiques prônent une identité propre, où le peuple premier qu’ils représentent majoritairement impose ses règles au-dessus de celles des autres", a également dénoncé Mme Backès, pour qui descendants d'Européens et population kanak ne partageraient pas les mêmes valeurs.

"Au même titre que l’huile et l’eau ne se mélangent pas, je constate à regret que le monde kanak et le monde occidental ont, malgré plus de 170 années de vie commune, des antagonismes encore indépassables", a-t-elle estimé.