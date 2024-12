Paul Watson est libre: il donne une interview exclusive à RTL info

"Je pense que mon arrestation et mon emprisonnement ont servi à poursuivre cette campagne contre la chasse à la baleine illégale, par le Japon et aussi par le Danemark et les îles Féroé. Et donc cela a attiré beaucoup d'attention sur ces activités illégales. Cela a donc été un grand succès", estime l'homme de 74 ans.

Il rappelle également que "le Japon viole le Moratoire de la Commission baleinière internationale de 1986 sur la chasse commerciale à la baleine. Il est également contraire à la loi fédérale australienne pour avoir tué des baleines en Australie Territoire antarctique, pour lesquels ils ont été condamnés à une amende, et ils ont refusé de payer cette amende. Et la Cour internationale de justice a confirmé la décision contre le Japon, en particulier pour la mise à mort des baleines dans les eaux établies 'Sanctuaire des baleines de l'océan Austral'."

Loin de l'avoir découragé, Paul Watson veut poursuivre son combat : "Nous avons des navires prêts à intervenir contre la chasse à la baleine japonaise dans l'océan Austral et également contre la chasse à la baleine en Islande".