Pays-Bas: Wilders devra rassurer sur l'Etat de droit pour former un gouvernement

Après sa victoire électorale surprise, qui a suscité une onde de choc aux Pays-Bas et au-delà, M. Wilders a désigné un "éclaireur", chargé de faire la navette entre les chefs de parti et de déterminer qui est prêt à travailler avec qui.

Le dirigeant d'extrême droite néerlandais Geert Wilders devra dans les prochains mois rassurer ses partenaires privilégiés - inquiets de ses positions islamophobes et anti-UE - sur plusieurs "aspects constitutionnels" pour tenter de former une coalition, selon un rapport remis lundi à la chambre basse.

Ronald Plasterk, un ancien ministre, a discuté de manière intensive avec M. Wilders et d'autres chefs de parti à droite de l'échiquier, qui hésitent à rejoindre une coalition en raison des opinions les plus extrêmes du chef de file de l'extrême droite néerlandaise.

Si les doutes sur l’engagement de M. Wilders à faire respecter la Constitution néerlandaise peuvent être surmontés, les partis pourront passer à l’étape suivante: examiner cinq domaines politiques clés.

Il s'agit de l'immigration, la politique sociale (y compris le coût de la vie et la santé), la bonne gouvernance et les finances publiques stables, la police étrangère et la politique climatique et environnementale.

Les discussions devraient avoir lieu en décembre et janvier, avec un nouveau rapport au Parlement "au plus tard début février", selon le rapport de M. Plasterk.