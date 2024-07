Pizza aux anchois et préavis d'une minute: découvrez les coulisses du retrait de Joe Biden

En réalité, il consultait sa famille et une poignée de ses conseillers les plus proches pour faire face à l'implacable réalité exposée dans les derniers sondages: ses chances de victoire en novembre face à Donald Trump se réduisaient à peau de chagrin.

Coups de fil

Kamala Harris a elle appris cette nouvelle fracassante depuis sa résidence officielle de l'Observatoire naval de Washington, entourée de ses proches. Le début d'une nouvelle campagne pour inverser la tendance d'ici à l'élection du 5 novembre.

Pour mettre en branle cette nouvelle machine politique et s'assurer d'un soutien le plus vaste possible -- sa nomination n'est pas automatique --, la première femme noire à un tel poste a passé ce jour-là plus de 100 appels avec des cadres démocrates, des responsables syndicaux et autres personnalités, affirme cette source anonyme.

Dans la liste des personnes appelées par Kamala Harris figure aussi son pasteur.

A tous, elle leur a dit qu'elle "remerciait chaleureusement le président pour son soutien, mais qu'elle prévoyait de travailler à fond pour remporter par elle-même la nomination du Parti démocrate", ajoute-t-elle.