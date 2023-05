Plafond de la dette: les Etats-Unis pourraient être en défaut "dès le 1er juin"

Les Etats-Unis pourraient se retrouver en défaut sur leur dette publique "dès le 1er juin" si aucun accord n'est trouvé entre républicains et démocrates afin de relever le plafond de leur dette, actuellement fixé à 31.000 milliards de dollars, a averti lundi la secrétaire au Trésor Janet Yellen.

Dans un courrier adressé au président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthty, Mme Yellen a estimé que "notre meilleure estimation est que nous ne serons plus en mesure de satisfaire à l'ensemble des obligations du gouvernement début juin, et potentiellement dès le 1er juin".

Dans un communiqué, le bureau pour le budget du Congrès (CBO) a confirmé les estimations du Trésor, jugeant que "dans la mesure où la campagne de déclarations sur le revenu a été plus faible qu'initialement anticipé, nous estimons désormais qu'il y a un risque significativement plus élevé que le Trésor ne dispose plus des fonds nécessaires dès début juin".

Les Etats-Unis ont atteint leur plafond d'endettement, qui doit être régulièrement relevé par un vote du Congrès, dès mi-janvier, devant prendre une première série de mesures lui permettant de continuer à assurer l'ensemble des dépenses gouvernementales.

Républicains, qui disposent d'une légère majorité à la Chambre des représentants depuis début janvier, et démocrates sont depuis entrés dans un bras de fer politique, les républicains liant l'augmentation du plafond de la dette à une baisse des dépenses du gouvernement fédérale pour valider un accord.