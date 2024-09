Plus de 350 morts au Liban dans les plus intenses frappes israéliennes en un an, l'ONU s'inquiète

Partager:

Bilal KASHMAR Les intenses frappes israéliennes contre le Hezbollah ont fait plus de 350 morts lundi au Liban, parmi lesquels 24 enfants, selon les autorités de ce pays, qui a vécu sa journée la plus meurtrière en près d'un an d'échanges de tirs entre les deux parties en marge de la guerre à Gaza. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est "très sérieusement inquiet" du nombre de victimes civiles dans le sud et l'est du Liban, pilonnés par l'armée israélienne, a indiqué lundi son porte-parole, au moment où la communauté internationale redoute que cette escalade entre Israël et le puissant Hezbollah libanais, soutenu par l'Iran, n'entraîne la région dans une spirale incontrôlable.

Le bilan humain n'a cessé de s'alourdir au fil des heures. Les frappes israéliennes ont fait 356 morts, parmi lesquels 24 enfants, et plus de 1.240 blessés, a annoncé le ministère libanais de la Santé dans un nouveau décompte en soirée. L'armée israélienne a elle fait état d'un "grand nombre" de membres du Hezbollah tués dans la journée. Jalaa MAREY Dans une vidéo, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a recommandé en fin de journée aux Libanais de "s'éloigner des zones dangereuses" dans l'attente de la fin de "l'opération". Son homologue libanais, Najib Mikati, a dénoncé "un plan de destruction" de son pays, où les écoles resteront fermées mardi. - "Les frappes n'arrêtent pas" - "C'est une catastrophe, un massacre", affirme à l'AFP Jamal Badrane, un médecin de l'hôpital du Secours populaire à Nabatiyé, une ville du sud. "Les frappes n'arrêtent pas, ils nous ont bombardés alors qu'on retirait des blessés", dit-il.

Des milliers de familles ont fui les zones bombardées, selon le ministère de la Santé. Des déplacés du sud ont afflué dans la capitale et à Saïda, accueillis dans des structures d'accueil, ont constaté des photographes de l'AFP. Réfugié dans une école de Saïda, Hassan Banjak n'avait pas quitté sa région "depuis le début de la guerre et des bombardements de l'ennemi israélien". "Mais lorsque les frappes se sont intensifiées et rapprochées, les enfants ont eu peur et nous avons décidé de partir", dit-il. L'armée israélienne a indiqué dans la soirée avoir frappé ces dernières 24 heures 1.300 cibles du Hezbollah, qui tire des roquettes depuis près d'un an vers le territoire israélien en soutien au Hamas palestinien, en guerre contre Israël dans la bande de Gaza.