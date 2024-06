Politiques, écrivains et acteurs réunis pour une soirée contre l'antisémitisme à Paris

Plus de 700 personnes, dont le président du Sénat Gérard Larcher, la maire de Paris Anne Hidalgo et l'acteur et chanteur Patrick Bruel se sont réunis lundi soir dans un théâtre parisien pour une soirée de mobilisation contre l'antisémitisme.

Cette soirée "l'Europe contre l'antisémitisme", organisée par la revue La Règle du Jeu dirigée par Bernard-Henri Lévy, a aussi rassemblé la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet, l'ancien Premier ministre Manuel Valls et l'ancien ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer.