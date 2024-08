Pour les étudiants de l'université noire de Harris, la promesse de reconnaissance

"On peut espérer qu'ils ne nous regarderont plus de haut": Sur le campus de Howard, l'université noire qui a formé Kamala Harris il y a 40 ans, les étudiants actuels rêvent de la reconnaissance qu'apporterait à leur institution une victoire de la candidate à la Maison Blanche.

Cette étudiante en relations internationales estime que si elle l'emporte en novembre, Howard "va non seulement être connu aux Etats-Unis, mais aussi à travers le monde". Et avec "davantage de personnes qui apprendront l’existence d'Howard", elle espère "davantage d'opportunités d'emploi".

Mais avec la démocrate Kamala Harris, "on se sent sur le toit du monde", se félicite Jomalee Smith.

"En voyant qu'une femme noire peut être présidente des Etats-Unis, qu'elle est allée à Howard University, les gens sont obligés de nous prendre au sérieux."

L'université fondée en 1867 accueille environ 12.000 étudiants. De grandes figures y ont étudié, de la prix Nobel de littérature Toni Morrison au premier juge noir de la Cour suprême Thurgood Marshall.

"Tout ce que nous voulons, c'est les mêmes chances que les autres", ajoute cet étudiant en 2e année.

- "Refuge" -

Dans une Amérique qui, en 2020 encore, se déchirait sur la question du racisme après le meurtre de l'Afro-Américain George Floyd par un policier blanc, la question de l'accès des minorités à l'université n'est en rien réglée.

Andrew CABALLERO-REYNOLDS

La Cour suprême, en juin 2023, a décidé de mettre un terme aux programmes de discrimination positive pour les procédures d'admission dans l'éducation supérieure.

Premier résultat concret: la part des étudiants noirs, hispaniques, issus des Premières nations ou des îles du Pacifique a chuté de neuf points de pourcentage dans la nouvelle promotion du très réputé MIT, à Boston.

Le réseau des universités historiquement noires -- Howard à Washington, mais aussi Morehouse et Spelman à Atlanta par exemple -- "offre une forme de refuge, de sanctuaire" pour les étudiants noirs, se félicite Opeyemi Faleye, un étudiant en droit.

"Elles ont été un élément cardinal de l'éducation des noirs", rappelle-t-il, assis sur un banc avec un ordinateur sur les genoux, un énorme livre à son côté.

"Et je crois que si les choses se poursuivent ainsi, avec d'autres institutions qui deviennent de plus en plus hostiles ou, en quelque sorte, discriminatoires, alors (ces universités noires) deviendront bien plus encore des refuges".