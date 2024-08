Pour les Gazaouis, "la mort, seule certitude", déplore une porte-parole de l'Unrwa

Depuis que le Hamas a mené une attaque meurtrière d'une ampleur inédite en Israël le 7 octobre, l'armée israélienne pilonne sans répit depuis les airs, la terre et la mer la petite langue de terre côtière surpeuplée, assiégée et où eau et nourriture se font de plus en plus rares.

En plus de dix mois, 40.173 personnes ont été tuées, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas. Et quasiment tous les Palestiniens de Gaza ont été déplacés au moins une fois au gré des ordres d'évacuation de l'armée israélienne et des bombardements. Beaucoup ont trouvé refuge dans des écoles transformées en camps de fortune.

- "Les gens attendent la mort" -

"On a vraiment l'impression que les gens attendent la mort. La mort semble être la seule certitude dans cette situation", rapporte Mme Wateridge.