Pour les grands festivals de musique, le défi vert

Rassemblant des centaines de milliers de spectateurs autour de scènes musicales avant-gardistes, au beau milieu du désert Californien, le festival musical de Coachella génère des conséquences nettement mois reluisantes: d'énormes quantités de déchets.

Et, en plus des gobelets en plastique jonchant le sol et des montagnes de bouteilles d'eau abandonnées à la fin de chaque journée, les dispositifs d'éclairage et de son consomment énormément d'énergie.