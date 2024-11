Pourquoi Donald Trump doit attendre le 20 janvier pour redevenir président?

Ils choisissent bien sûr le candidat de leur camp. Ensuite, ils adressent leurs résultats au Congrès fédéral. Les votes seront alors comptabilisés le 6 janvier. A ce moment-là, les membres de la Chambre des représentants et du Sénat devront certifier les résultats lors d'une session présidée par la vice-présidente, Kamala Harris.

En 2021, c’est cette session qui avait été interrompue lors de l’assaut historique du Capitole par les partisans de Donald Trump qui refusait la victoire de Joe Biden. Après cette étape, comme le veut la tradition, le président est officiellement investi le 20 janvier, le jour de l'inauguration day. Le mandat du nouveau président débute à midi, heure de Washington.

Il y a alors une cérémonie, devant le Capitole. L’ancien président accueille son successeur (En 2021, Donald Trump avait rompu avec cette tradition, laissant son colistier Mike Pence accueillir Joe Biden), et puis, vient la prestation de serment devant le président de la Cour suprême avec cette phrase: "Je jure (ou affirme) solennellement que j’exécuterai loyalement la charge de président des États-Unis

et du mieux de mes capacités, je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des États-Unis."

Un serment inchangé depuis George Washington, en 1789. Pourquoi c'est toujours le 20 janvier que les présidents sont investis ? C’est une date inscrite dans la constitution américaine. Avant, c'était le 4 mars, 4 mois après l’élection, pour permettre au président de faire le tour du pays. En 1933, on veut raccourcir le délai. C’est la date du 20 janvier qui est choisie, et elle est indiquée dans le 20e amendement de la constitution.

Si le 20 janvier tombe un dimanche, c’est différent car cela reste un jour important dans la religion, très ancrée dans les traditions américaines. Dans ce cas, le nouveau président prête serment lors d’une petite cérémonie privée avant une cérémonie publique le lendemain. Ce ne sera pas le cas cette fois, puisque le 20 janvier 2025 tombe un lundi.