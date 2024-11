Présidentielle américaine 2024: Kamala Harris ou Donald Trump? Les bureaux de vote ouvrent leurs portes

13h05 Les services secrets américains alertent sur la multiplication des cyberattaques russes Plusieurs services de renseignement américains ont renforcé lundi leurs mises en garde face à l'intensification des ingérences étrangères dans le processus électoral américain, particulièrement celles émanant de la Russie. Trois agences - le Bureau du Directeur du renseignement national (ODNI), la police fédérale (FBI) et l'Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) - ont exprimé leurs inquiétudes, lundi, après avoir émis des alertes d'ingérence vendredi dernier. Elles ont "observé des adversaires étrangers, en particulier russes, menant des opérations d'influence visant à saper la confiance du public dans l'intégrité du scrutin et à diviser les Américains". Ces activités devraient s'intensifier mardi, jour du scrutin, et pendant la période qui suivra, ciblant sept "États pivots" cruciaux pour l'issue de l'élection présidentielle: l'Arizona, le Nevada, le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie, la Géorgie et la Caroline du Nord. "La Russie représente la menace la plus active", précise le communiqué conjoint. Parmi les tactiques employées figurent la diffusion de fausses vidéos et informations, destinées à intimider les électeurs et à insinuer des violences entre opposants politiques, ce qui risque d'inciter à des actes violents, y compris contre les responsables électoraux. Une vidéo comportant une fausse interview évoquant une fraude électorale en Arizona en faveur de Kamala Harris est notamment citée. L'Iran est également mis en cause pour des cyberactivités hostiles dirigées contre Donald Trump. Les services de renseignement estiment que Téhéran poursuit une stratégie de représailles liée à l'élimination du général Qassem Soleimani, ancien chef des Gardiens de la Révolution, tué début 2020 lors d'une frappe aérienne américaine en Irak ordonnée par le président Trump.

12h06 Les bureaux de vote ouvrent aux Etats-Unis Les bureaux de vote ouvrent aux Etats-Unis mardi, jour d'élection présidentielle où les Américains sont appelés à choisir entre Donald Trump et Kamala Harris pour diriger le pays. Plus de 82 millions de personnes ont déjà voté de manière anticipée pour l'ancien président républicain ou la vice-présidente démocrate lors d'une campagne acerbe marquée par de multiples rebondissements, avec deux tentatives d'assassinat contre Donald Trump et le remplacement au pied levé de Joe Biden par Kamala Harris.



Donald Trump a exigé de connaitre le gagnant de l'élection présidentielle américaine "dès cette nuit", selon des déclarations tenues lors de son tout dernier meeting de campagne à Grand Rapids, une ville de l'État clé du Michigan. Le candidat républicain a par ailleurs répété de fausses accusations de fraude électorale, comme lors de l'élection présidentielle en 2020.



09h26 Harris ou Trump: les Américains votent Ce sera, forcément, un résultat historique: l'Amérique décide mardi qui de Kamala Harris ou de Donald Trump entrera à la Maison Blanche, au terme d'une campagne d'une tension inouïe, indécise jusqu'à la dernière minute. Les bureaux de vote ouvrent à 6H00 locales sur la côte est des Etats-Unis (11h00 GMT) et des millions de personnes vont ajouter leurs voix aux plus de 80 millions de bulletins déjà déposés de manière anticipée ou envoyés par voie postale. Il est impossible de savoir s'il faudra des heures ou des jours de dépouillement pour départager la vice-présidente démocrate de 60 ans et l'ancien dirigeant républicain de 78 ans, dont les personnalités et les visions ne pourraient être plus différentes.



08h33 Washington accuse la Russie de désinformation dans les Etats clés pour la présidentielle Des services de renseignement américains ont accusé lundi soir la Russie d'être "activement" impliquée dans des opérations de désinformation dans les sept Etats clés du pays qui doivent déterminer le résultat de l'élection présidentielle mardi. Ces sept Etats dits pivots (Arizona, Nevada, Géorgie, Caroline du Nord, Pennsylvanie, Michigan et Wisconsin) détiennent la clé du scrutin au suffrage universel indirect grâce auquel la démocrate Kamala Harris ou le républicain Donald Trump accédera à la Maison Blanche. "La Russie est la menace la plus active" dans ces Etats américains, ont accusé dans un communiqué commun la police fédérale (FBI), le bureau de la directrice du renseignement national (ODNI) et l'Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA). "Ces tentatives risquent d'inciter à la violence, y compris contre des responsables électoraux", s'alarment ces services. Les "swing states", qui peuvent basculer d'un côté comme de l'autre, sont déjà la cible d'allégations par des républicains de "triches" et de "fraudes" qui seraient menées par des démocrates.

08h23 Un hippopotame star d'internet prédit la victoire de Trump Pour le bébé hippopotame pygmée Moo Deng, star des réseaux sociaux, Donald Trump va remporter l'élection présidentielle américaine. C'est du moins ce qu'a prédit l'animal depuis son zoo de Thaïlande, lorsqu'on lui a proposé deux repas différents pour départager les deux adversaires au coude-à-coude dans les sondages.



08h04 Traditionnellement, ce (très) petit village de 6 électeurs a voté en premier: un présage pour les résultats finaux ? A l'image des sondages, les six électeurs de Dixville Notch, hameau perdu dans les forêts du New Hampshire à la frontière nord-est des Etats-Unis avec le Canada, n'ont pas réussi à départager les candidats à la présidentielle américaine. Ce village a lancé le vote mardi à minuit, perpétuant une tradition établie depuis 1960, qui lui vaut le titre de "First in the Nation" (Premier du pays). Le scrutin n'a pris que quelques minutes, comme le dépouillement et l'annonce des résultats : trois voix pour la démocrate Kamala Harris et trois voix pour le républicain Donald Trump.

08h02 Oprah Winfrey appelle à aller voter L'icône de la télévision américaine, Oprah Winfrey, a réitéré son soutien à la candidate démocrate Kamala Harris lors de son dernier meeting de campagne. "Si nous ne nous présentons pas demain, il est très possible que nous n'ayons plus jamais l'occasion de voter", a avancé Mme Winfrey lundi soir à Philadelphie, alors que l'Amérique décide mardi qui de Kamala Harris ou de Donald Trump entrera à la Maison Blanche.

C'était le tout dernier meeting de Kamala Harris hier soir aux États-Unis qui a scandé que "la moindre voix compte !" La candidate démocrate est parfaitement consciente que c'est serré, très serré. Impossible à ce stade de donner une tendance : un peu plus de 150 millions d'Américains votent aujourd'hui, ils sont 80 millions à avoir déjà voté anticipativement. Les bureaux de vote ouvriront en début d'après-midi, heure belge, dans un contexte que l'on annonce tendu. Et l'une des questions-clé du scrutin, c'est le choix des femmes américaines. Kamala Harris a mis le droit à l'avortement au centre de sa campagne et bénéficie d'un soutien massif des électrices. À l'opposé, Donald Trump se positionne comme le défenseur d'une certaine idée de l'homme blanc, et semble donc attirer principalement les électeurs masculins. Certains observateurs n'hésitant pas à parler de "guerre des sexes". Dans ce contexte, le vote des femmes aura une importance cruciale.

07h13 Trump promet de "mener l'Amérique et le monde" vers "de nouveaux sommets" Donald Trump a promis de "mener l'Amérique et le monde" vers "de nouveaux sommets" lors de son tout dernier meeting de campagne pour la présidentielle face à Kamala Harris. "Avec votre vote demain, nous pourrons résoudre tous les problèmes auxquels notre pays est confronté et mener l'Amérique et le monde vers de nouveaux sommets de gloire", a déclaré le candidat républicain dans la nuit de lundi à mardi.



07h02 "La moindre voix compte", prévient Harris "Ceci pourrait être une des élections les plus serrées de l'histoire. La moindre voix compte", a averti Kamala Harris lundi pendant son dernier grand rassemblement de campagne, à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote aux Etats-Unis. "Nous avons la possibilité de tourner enfin la page d'une décennie de projet politique guidé par la peur et la division. Nous en avons assez", a dit la vice-présidente et candidate démocrate, sans nommer celui que ce message vise, son rival républicain Donald Trump.



06h52 Un pays sur le qui-vive: l'élection américaine sous haute surveillance La Garde nationale, des boutons d'appel d'urgence, des commerces barricadés: les Etats-Unis sont sur le qui-vive avant l'élection présidentielle de mardi, qui sera l'un des scrutins les plus sécurisés de l'histoire du pays. Alors que l'anxiété est à son comble à la veille du vote, les autorités ont mis en place, à tous les niveaux, des mesures exceptionnelles pour renforcer la sécurité physique du personnel électoral mais aussi celui des bulletins de vote eux-mêmes. Le FBI a ainsi mis en place un poste de commandement national à Washington pour surveiller les menaces 24 heures sur 24 toute la semaine. Et dans le Nevada (sud-ouest), l'Etat de Washington (nord-ouest) et l'Oregon (nord-ouest), un contingent de la Garde nationale est mobilisée pour favoriser une "journée électorale sûre et sans heurts". Selon le Pentagone, au moins 17 Etats ont placé au total plusieurs centaines de soldats en état d'alerte.



06h41 Washington se barricade dans la crainte d'émeute le jour de l'élection De nombreux bâtiments, publics ou privés, sont barricadés à Washington, la veille de l'élection présidentielle américaine, alors que des émeutes sont à craindre dans la foulée des dépouillements. Des commerces ont commencé à installer des panneaux de bois pour protéger leurs vitrines non loin de la Maison Blanche, comme attestent des images publiées par le New York Times.

La campagne de Kamala Harris a prévenu lundi que les résultats définitifs de la présidentielle américaine ne seront pas connus avant "plusieurs jours" et mis en garde le camp de Donald Trump contre toute tentative de "semer le doute et le chaos" sur l'intégrité de l'élection. Le scrutin a lieu mardi sur tout le territoire des Etats-Unis, mais plus de 75 millions d'Américains ont voté par correspondance et dans des bureaux électoraux de manière anticipée, notamment dans les sept Etats pivots qui décideront qui, de la vice-présidente démocrate ou de l'ancien président républicain, s'assiéra dans le Bureau ovale le 20 janvier.

