Présidentielle américaine 2024: Donald Trump exige de connaître le vainqueur "dès cette nuit"

Donald Trump a exigé de connaitre le gagnant de l'élection présidentielle américaine "dès cette nuit", selon des déclarations tenues lors de son tout dernier meeting de campagne à Grand Rapids, une ville de l'État clé du Michigan. Le candidat républicain a par ailleurs répété de fausses accusations de fraude électorale, comme lors de l'élection présidentielle en 2020.

Dans la pratique toutefois, il est impossible de savoir s'il faudra des heures ou des jours de dépouillement pour départager la vice-présidente démocrate de 60 ans et l'ancien dirigeant républicain de 78 ans, dont les personnalités et les visions ne pourraient être plus différentes. Les bulletins de vote par correspondance ralentissent particulièrement le processus électoral dans certains États.