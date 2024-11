Élections américaines: Les célébrités peuvent-elles vraiment influencer le vote? "Les soutiens de dernière minute, c'est toujours très utile"

Parmi les derniers en date, on retrouve le célèbre youtubeur Joe Rogan pour Donald Trump, tandis que Lady Gaga et Oprah Winfrey soutiennent Kamala Harris. Mais ces soutiens, justement, peuvent-ils vraiment influencer des votes ?

"Les soutiens de dernière minute, c'est toujours très, très utile, surtout un jour de scrutin. Donald Trump peut désormais compter sur Joe Rogan. Peu de gens le connaissent en Belgique, mais c'est une superstar aux États-Unis. C'est le podcaster le plus influent, le plus suivi au monde, avec 17,5 millions d'auditeurs sur YouTube. C'est plutôt un conservateur, et il dit avoir été convaincu par Elon Musk pour soutenir justement Donald Trump. Au niveau de ses auditeurs, cela colle bien, puisque ce sont des jeunes hommes blancs, conservateurs", précise notre journaliste.

Si le candidat républicain a pu compter sur ce poids lourd d'Internet, Kamala Harris a, elle, pu bénéficier de l'appui de deux autres célébrités. "(...) Il y avait Lady Gaga qui a chanté 'God Bless America', l'hymne qu'on connaît bien lorsqu'on suit la finale du Super Bowl. Et puis il y avait aussi la superstar de la télévision, Oprah Winfrey, qui est très influente auprès des Afro-Américains et des femmes. Cet électorat féminin que recherche tout spécialement Kamala Harris. Donc, des soutiens particulièrement utiles, notamment dans les États clés".

Reste maintenant à voir si ces stars auront eu une influence sur le vote des Américains.