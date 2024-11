Présidentielle américaine 2024: le directeur des sciences politiques de l'Université de Virginie pessimiste, "D'énormes dangers nous attendent"

Pour Larry Sabato, si Kamala Harris ne dépasse pas largement la barre des 270 grands électeurs, Donald Trump et ses soutiens créeront de nombreux problèmes, et une nouvelle insurrection n'est pas à exclure.

"Je pense que plus Kamala Harris gagnera, plus il sera difficile pour les républicains d'ignorer ce résultat et d’essayer de la faire descendre en dessous des 270 grands électeurs. Cela déclencherait probablement aussi une révolte. D’énormes dangers nous attendent", explique-t-il.

Mais son inquiétude la plus grande concerne les grands électeurs. "Ce qui m'inquiète le plus, ce sont les grands électeurs, car plusieurs États ont des gouverneurs et des parlementaires locaux trumpistes. Je n’ai aucun doute que Trump les poussera à manipuler les votes des grands électeurs. Je ne veux pas dire que nous aurons une autre insurrection, mais il est difficile d’imaginer que des manifestants ne se présenteront pas. Ils vont faire pression pour que les électeurs de Trump soient comptés et pour que les grands électeurs, influencés par la population de certains États, soient écartés. Il ne faudrait pas beaucoup d’États pour transformer une élection serrée en un scénario où la Chambre des représentants devrait choisir le prochain président. Un des candidats devra obtenir 270 voix électorales. S’ils n’y parviennent pas, alors ce ne sera pas la Chambre entière qui votera, mais chaque délégation d'État disposera d'une voix. Le District de Columbia, lui, n’aura aucun vote".

Alors que les résultats ne sont pas encore annoncés, Donald Trump et ses partisans évoquent déjà un trucage de l'élection par le camp démocrate. Une attitude que le directeur juge scandaleuse.

"C'est indéniablement l'élection la plus sécurisée jamais organisée aux États-Unis. Il y a tellement de garde-fous, comme il y en avait déjà en 2020. Nous savons tous que Donald Trump a inventé le ‘grand mensonge’, point final. Il faut dire la vérité. Et la vérité, c'est qu'il en est l'auteur".

À lire aussi Trump ou Harris ? Les résultats des élections américaines actualisés en temps réel

Une autre question qui revient souvent est : l'Amérique restera-t-elle divisée, malgré le résultat de l'élection ? Larry Sabato a donné son avis: "J'espère que non, mais je pense que probablement, oui. Si je devais deviner aujourd’hui, je ne vois pas ce qui pourrait dissiper cette fracture. Ce sont des sentiments profondément enracinés des deux côtés, et l’un des camps croit que leur présidence a été volée, même s'il n'y a absolument aucune preuve de cela. En réalité, les preuves montrent tout le contraire. Mais que faire quand environ la moitié de votre population refuse d'accepter la réalité ? Que faire ? Cela montre bien que nous aurions besoin d’une révision de la Constitution. Mais, bien sûr, cela n’arrivera jamais. Nous serons confrontés à ce problème tous les quatre ans".