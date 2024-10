Proches du peuple, courtois, mais avec des vues opposées: voici ce qu'il faut retenir du débat entre les colistiers de Trump et Harris

Après Kamala Harris et Donald Trump, ce sont leur co-lisitiers Tim Walz et J.D Vance qui se sont affrontés verbalement.

Le démocrate Tim Walz et le républicain J.D. Vance, colistiers de Kamala Harris et Donald Trump pour l'élection présidentielle américaine, se sont affrontés mardi lors de leur premier et unique débat. Voici cinq points à retenir.

Un débat courtois

Les deux candidats sont restés largement courtois l'un envers l'autre. Ils ont concentré leurs attaques contre Kamala Harris et Donald Trump, plutôt que l'un contre l'autre.