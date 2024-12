"Qui veut une voiture de luxe?": les rebelles syriens pillent les biens de Bachar al-Assad après sa fuite

Dès l'annonce de la fuite de Bachar al-Assad, le palais présidentiel et sa résidence privée ont été pillés. Les rebelles ont affiché des objets de luxe comme autant de trophées de guerre. Sa fortune personnelle est estimée à entre 1 et 2 milliards de dollars.

Les rebelles syriens qui ont renversé le pouvoir se sont introduits dans chaque pièce du palais présidentiel et sont repartis les bras chargés de biens précieux. "On est dans la chambre de sa fille, les gars", s'enthousiasme l'un d'entre eux sur une récente vidéo. "Faites-vous plaisir, aujourd'hui, on se régale !"

Ces nouvelles images dévoilent les richesses de Bachar al-Assad et sa famille. "Servez-vous, mais laissez-en aux autres", peut-on également entendre. "Qui veut une Lamborghini pour la victoire ?", demande un rebelle. L'ex-président était effectivement réputé pour sa passion des voitures, mais aussi pour ses goûts de luxe. Sacs de grandes marques, télévisions ou encore vaisselle : les pilleurs se partagent un butin hors norme.