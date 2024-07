RDC: "3.000 à 4.000 militaires rwandais" combattent aux côtés des rebelles M23

Des experts de l'ONU affirment dans un nouveau rapport que "3.000 à 4.000 militaires rwandais" combattent aux côtés des rebelles du M23 (Mouvement du 23 mars) contre l'armée congolaise dans l'est de la République démocratique du Congo.

Ces chercheurs, mandatés par le Conseil de sécurité de l'ONU, estiment que l'armée rwandaise a "de facto" pris "le contrôle et la direction des opérations du M23" et que son intervention militaire "a été déterminante pour la spectaculaire expansion territoriale réalisée entre janvier et mars 2024".

Depuis fin 2021, le M23 et des troupes de l'armée rwandaise progressent dans la province du Nord-Kivu, où ils ont mis en déroute l'armée congolaise et ses alliés et installé une administration parallèle dans les zones sous leur contrôle.