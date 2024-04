RDC: au moins onze personnes tuées d'une attaque des rebelles ADF dans le nord-est

Au moins onze personnes ont été tuées et une quinzaine d'autres enlevées mardi dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC) lors d'une attaque des Forces démocratiques alliées (ADF), un groupe armé affilié à l'organisation djihadiste Etat islamique (EI), a confirmé à l'agence de presse espagnole EFE un responsable de la société civile.

Selon le porte-parole de la société civile de Beni, Delphin Mupanda, les rebelles ont pris pour cible un centre de santé, des commerces et des habitations dans la localité de Mangina, située dans le territoire de Beni, dans la province du Nord-Kivu. Après avoir tué un patient et pillé le centre de santé, ils y ont mis le feu. Un médecin a toutefois réussi à s'échapper. Les assaillants ont ensuite assassiné dix autres civils, saccagé des magasins et incendié trois maisons.

Selon le porte-parole, les rebelles cherchaient à s'approvisionner en produits pharmaceutiques : "Ils n'ont pas l'habitude d'attaquer les centres de santé et les hôpitaux. Ils avaient besoin de médicaments, car ils ont également pillé la petite pharmacie du centre de santé avant de l'incendier", a-t-il expliqué.