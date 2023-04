RDC: plus de trente civils tués dans des affrontements entre deux milices en Ituri

Les accrochages ont opposé de dimanche à mardi des membres de la milice Codeco (Coopérative pour le développement du Congo) et ceux du Front patriotique et intégrationniste du Congo (FPIC) dans le territoire d'Irumu.

Les affrontements ont causé la mort de plus de trente civils, alors que 500 maisons ont été incendiées et deux structures sanitaires pillées dans plusieurs entités de la chefferie de Baboa-Bokoe et de Babelebe,

Ces affrontements ont eu lieu alors que certains miliciens des groupes CODECO et FPIC ont commencé à rejoindre un site de cantonnement situé à Diango pour intégrer le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (P-DDRCS), mis sur pied en 2021 pour tenter de réduire le nombre de combattants des plus de 260 groupes armés locaux et étrangers actifs dans cinq provinces de l'est de la RDC.