Rencontre sino-américaine à Washington sur fond de dégel des relations

Le principal diplomate américain chargé de l'Asie de l'Est et du Pacfique a eu lundi à Washington une "discussion franche, substantielle et productive" avec son homologue chinois, a annoncé le département d'État américain.

Yang Tao, le directeur pour l'Amérique du Nord et l'Océanie au sein du ministère chinois des Affaires étrangères, a été reçu au département d'État par le sous-secrétaire d'État américain pour l'Asie de l'Est, Daniel Kritenbrink, et Sarah Beran, conseillère du président Joe Biden pour les affaires chinoises et taïwanaises.

Les deux hauts responsables américains avaient rencontré M. Yang début juin en Chine, quelques semaines avant la visite du secrétaire d'État Antony Blinken dans ce pays. Ils avaient eu alors des discussions "franches" et "constructives" sur la manière d'améliorer les relations bilatérales, selon le ministère chinois des Affaires étrangères.