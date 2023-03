Ruben Blommaert 7e en couple après le programme court

Né il y a 31 ans à Bruges, où il a grandi, Ruben Blommaert, qui défend les couleurs de l'Allemagne, occupe la 7e place avec sa partenaire Alisa Efimova à l'issue du programme court de l'épreuve de couples des championnats du monde de patinage artistique de Saitama, mercredi au Japon. Ils ont obtenu 64,43 points. Efimova et Blommaert ont terminé 4e des derniers championnats d'Europe. Ils disputent leurs premiers Mondiaux ensemble.

La compétition est menée par la paire japonaise Riku Miura/Ryuichi Kihara (80,72 pts). Elle précède assez nettement les Américains Alexa Knierim et Brandon Frazier (74.64) et le couple italien Sara Conti et Niccolo Macii (73.24).

Vingt des vingt-trois couples participeront jeudi au programme libre.