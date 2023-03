Sahel central: dix millions d'enfants menacés par l'insécurité, selon l'Unicef

Dix millions d'enfants vivant au Burkina Faso, au Mali et au Niger ont besoin de toute urgence d'aide humanitaire, deux fois plus qu'en 2020, face à l'intensification des conflits, a indiqué l'Unicef vendredi.

Le Burkina Faso, théâtre de deux coups d'Etat militaires en 2022, est pris depuis 2015 dans une spirale de violences djihadistes apparues au Mali et au Niger quelques années auparavant et qui s'est étendue au-delà de leurs frontières.

"Les conflits armés touchent de plus en plus d'enfants, lesquels sont victimes de l'intensification des affrontements militaires ou pris pour cibles par des groupes armés non étatiques", observe la directrice régionale de l'Unicef pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, Marie-Pierre Poirier, dans un communiqué.

Plus de 8.300 écoles ont fermé leurs portes dans les trois pays (Burkina Faso, Mali et Niger), soit parce qu'elles ont été prises pour cible, soit parce que les parents ont été déplacés ou ont peur d'y envoyer leurs enfants.

Au Burkina Faso, des données recueillies par les Nations unies ont montré que le nombre d'enfants tués au cours des neuf premiers mois de 2022 avait triplé par rapport à la même période en 2021.