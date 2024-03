"On se relèvera": deux morts et plus de 500 000 hectares ravagés au Texas

Partager:

Au Texas, deux personnes sont mortes dans les flammes qui ont déjà ravagé plus de 500 000 hectares de cet État du Sud. Il s'agit du plus grand incendie de son histoire et la situation pourrait empirer dans les heures qui viennent.

Les images de l'incendie sont impressionnantes. On y voit un camion de pompiers qui se dirige vers Smokehouse Creek, où se trouve le plus grand foyer, entouré par les flammes et la fumée. Rien que dans cette région, plus de 435 000 hectares ont été ravagés. L'incendie n'est maîtrisé qu'à 5 %. Ailleurs, 11 incendies ont été circonscrits et 12 sont maîtrisés, mais ils ont tout détruit sur leur passage.

Ils quittent leur maison dans l'urgence Richard, un habitant a tout perdu : "J'ai appelé les secours et les camions de pompiers sont arrivés. Mais ça a commencé très vite. Les flammes allaient partout. Et à notre retour, il ne restait plus rien". Des routes sont fermées, d'épaisse fumée engloutit des régions entières, le feu se propage à une allure folle, les habitants quittent leur maison dans l'urgence. C'est le cas d'une habitante, chez qui la police est venue frapper à la porte pour l'évacuer : "Je cours vers la porte et ça ressemblait à Armageddon, à la fin du monde, et il crie 'sort, sort, sort, sort'. Si ma nièce n'avait pas cru entendre quelqu'un frapper à la porte, nous ne serions pas là aujourd'hui".