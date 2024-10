Donald Trump trop vieux pour diriger les Etats-Unis? "On espère que ça se passera bien", dit un de ses représentants en France

Isaac Barchichat, vice-président du Parti Républicain américain en France et donc un représentant officiel de Donald Trump, était l'invité de Christophe Deborsu à 7h50 sur bel RTL. Il a été interrogé sur l'âge de son candidat, qui serait le plus vieux président américain élu de l'histoire à 78 ans. N'y a-t-il pas un doute concernant sa capacité à gérer le pays? "On espère que ça se passera bien", dit-il. "Il a choisi un colistier qui a l'air solide et qui va, selon moi, pouvoir produire une action plus efficace que l'a été Harris en tant que vice-présidente de Biden."

Pour Biden, "l'âge peut-être un problème", selon Isaac Barchichat. "Mais notre candidat s'entretient. Trump fait le show. Trump a l'habitude depuis très longtemps de mener des combats."