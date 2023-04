Secte au Kenya: un influent pasteur soupçonné d'être lié au "massacre de Shakahola"

Ezekiel Odero, un des plus influents pasteurs du Kenya, a comparu vendredi devant un tribunal, soupçonné d'être lié à la découverte de plus d'une centaine de morts d'une secte dans une forêt du sud-est du pays connu sous le nom de "massacre de Shakahola".

Les autorités kényanes avaient annoncé jeudi l'arrestation d'Ezekiel Odero, chef du Centre de prière et Eglise de la Nouvelle Vie (New Life Prayer Centre and Church), dans le cadre d'une enquête sur "le meurtre de masse de ses fidèles".