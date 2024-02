Séisme du Nouvel An: le Japon va allouer 613 millions d'euros d'aide de plus

Le Japon va allouer 613 millions d'euros supplémentaires à la reconstruction des zones ravagées par le séisme dévastateur du Nouvel An, a déclaré le Premier ministre Fumio Kishida, portant le montant total à 1,6 milliard d'euros.

Le séisme de magnitude 7,5 et ses répliques ont dévasté plusieurs zones de la région d'Ishikawa, sur la côte de la mer du Japon. 241 personnes ont été tuées par la catastrophe, plus de 10.000 habitants sont encore dans des refuges, et l'eau est toujours coupée dans certaines localités.

La nouvelle aide financière a été annoncée samedi par le Premier ministre au cours d'une visite des zones touchées par le séisme pour évaluer la situation.