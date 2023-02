Séismes en Turquie et en Syrie: 15 Belges n'ont toujours pas donné signe de vie, le bilan dépasse les 33.000 morts

Quinze Belges, 14 en Turquie et un en Syrie, enregistrés auprès des postes diplomatiques belges d'Ankara ou de Beyrouth, n'ont pas encore pu être contactés, indiquent les Affaires étrangères dimanche. Vendredi, ce nombre était de 24 (23 en Turquie et un en Syrie).

Un peu plus de 230 Belges côté turc et une cinquantaine côté syrien sont enregistrés via les postes diplomatiques belges ou la plateforme en ligne Travellers Online.

Pour les personnes qui manquent encore à l'appel, il a été demandé aux consulats honoraires de vérifier les dernières adresses connues et de mener une enquête de terrain. En Belgique, les polices locales cherchent aussi à contacter des Belges qui seraient sans nouvelles de proches présents dans les régions frappées par les séismes.

Les Affaires étrangères invitent en outre les Belges qui ne sont pas enregistrés ou les personnes sans nouvelles d'un proche à se manifester auprès d'elles par téléphone au 02/501.81.11.

Aucun rapatriement n'est à l'ordre du jour, ont encore précisé les Affaires étrangères. Les personnes sur place disposent de suffisamment de moyens pour quitter la zone sinistrée et/ou rentrer au pays. Plus de 33.000 décès

Le bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie est monté dimanche à plus de 33.000 morts, alors qu'un nouveau convoi de l'ONU est arrivé en Syrie, apportant une aide très attendue aux victimes. Dix camions ont franchi, depuis la Turquie, la frontière au point de passage de Bab-al Hawa, dans le nord-ouest de la Syrie, a constaté un correspondant de l'AFP, apportant de quoi confectionner des abris d'urgence avec des bâches en plastique, des couvertures, des matelas, des cordes ou encore des vis et des clous, entre autres. Le responsable des secours onusiens, Martin Griffiths, a toutefois reconnu que "jusqu'à présent nous avons fait défaut aux gens du nord-ouest de la Syrie. Ils se sentent à juste titre abandonnés". Il faut désormais "corriger cet échec au plus vite", a-t-il déclaré. Selon un responsable du ministère syrien des Transports, Suleiman Khalil, 62 avions chargés d'aide ont jusqu'à présent atterri dans le pays et d'autres ont attendus dans les heures et jours à venir, en provenance notamment d'Arabie saoudite. Aide des voisins de la Syrie Le président syrien Bachar al-Assad a remercié dimanche les Émirats arabes unis pour leur "énorme aide humanitaire", alors qu'il recevait à Damas le chef de la diplomatie émiratie, Abdallah ben Zayed Al-Nahyane. Abou Dhabi a dans un premier temps annoncé 12,7 millions d'euros d'aide humanitaire à la Syrie avant de promettre 47 millions d'euros supplémentaires. Le puissant mouvement libanais Hezbollah, allié du gouvernement syrien, a de son côté envoyé dimanche un convoi d'aide humanitaire dans l'ouest de la Syrie, avec des "vivres" et des "fournitures médicales".