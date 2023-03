Shtayyeh dénonce le "racisme" d'un ministre israélien niant l'existence des Palestiniens

Le Premier ministre palestinien, Mohammad Shtayyeh, a dénoncé lundi comme "incendiaires" et racistes les propos tenus la veille à Paris par le ministre des Finances israélien, Bezalel Smotrich, niant l'existence des Palestiniens comme individus et comme peuple.

"Il n'y a pas de Palestiniens car il n'y a pas de peuple palestinien", a déclaré M. Smotrich, figure de l'extrême droite israélienne, en citant les propos de Jacques Kupfer, militant sioniste franco-israélien, lors d'une cérémonie à sa mémoire à Paris, selon une vidéo circulant sur les réseaux sociaux.

"Après 2.000 ans d'exil, les prophéties de Jérémie, d'Ezéchiel et d'Isaïe [prophètes de la Bible hébraïque, NDLR] commencent à se réaliser et Dieu tout puissant rassemble son peuple : le peuple d'Israël retourne chez lui après 2.000 ans d'exil et d'errance", a déclaré M. Smotrich, qui avait provoqué récemment un tollé international en appelant à "anéantir" une localité palestinienne de Cisjordanie occupée après le meurtre de deux israéliens.