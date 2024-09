"Si vous nous frappez, nous vous frapperons", lance Netanyahu à l'ONU contre l'Iran

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, depuis la tribune des Nations unies, a menacé vendredi l'Iran de "le frapper" en cas d'attaque contre son pays et a promis de continuer ses guerres à Gaza contre le Hamas palestinien et au Liban contre le Hezbollah.

Nombre de délégués et de diplomates, notamment de pays arabes et musulmans, comme les délégations libanaise et palestinienne, avaient quitté la salle à son arrivée.

"Il n'y a aucun endroit en Iran que le long bras d'Israël ne peut atteindre", a-t-il martelé devant l'Assemblée générale réunie pour cette "semaine de haut niveau" à New York lors de laquelle Israël a été la cible de nombreux discours dénonçant très fermement ses campagnes militaires à Gaza et au Liban.

"Mon pays est en guerre, se battant pour sa survie. Mais après avoir entendu les mensonges et calomnies contre mon pays par de nombreux orateurs à ce podium, j'ai décidé de venir et de rétablir la vérité".