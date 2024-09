Le Proche-Orient entier menacé d'être "poussé dans l'abîme", s'alarme le chef de l'Onu

"L'onde de choc émanant des morts et des destructions sans précédent à Gaza menace désormais de pousser toute la région dans l'abîme: une conflagration à large échelle avec des conséquences inimaginables", a déclaré Antonio Guterres lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la situation à Gaza.

Dans ce contexte, "je soutiens totalement la proposition de cessez-le-feu temporaire qui permettrait de livrer de l'aide humanitaire et d'ouvrir la voie à la reprise de négociations sérieuses pour une paix durable", a-t-il insisté.

Mercredi, les Etats-Unis, premier soutien militaire d'Israël, et la France, rejoints par plusieurs pays européens et arabes, ont appelé à un cessez-le-feu temporaire de 21 jours entre Israël et le Hezbollah, afin d'éviter une situation hors de contrôle.

Mais depuis, le Premier ministre israélien a douché les espoirs de trêve, déclarant vendredi à la tribune de l'ONU que les opérations israéliennes au Liban se poursuivraient "jusqu'à ce que tous nos objectifs soient atteints".