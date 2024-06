Smartphones contre lacrymo: au Kenya, la "génération Z" se mobilise

Mardi, cette étudiante en psychologie de 21 ans descendra à une nouvelle fois dans les rues de la capitale Nairobi pour faire entendre la voix de la "Génération Z", au coeur d'un mouvement de contestation inédit dans ce pays de d'Afrique de l'Est.

Les gaz lacrymogène et les canons à eau des premières manifestations antigouvernementales n'ont pas dissuadé Sarah Njoroge, mobilisée comme de nombreux jeunes Kényans hyperconnectés.

Ce mouvement contre les nouvelles taxes prévues dans le projet de budget 2024-25 est né et s'est propagé de manière fulgurante et imprévisible sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, le préféré des jeunes de la "génération Z" (nés après 1997).

Ces dernières années, la jeune femme originaire du bidonville de Kangemi avait vu ses parents interdire à ses frères et soeurs aînés de manifester, craignant la répression policière.

Dans les manifestations comme dans leur vie quotidienne, les manifestants, originaires de tous milieux, ne lâchent pas leur smartphones, faisant selfies et retransmissions en direct.

Une manifestation de quelques centaines de jeunes à Nairobi le 18 juin s'est transformée en un mouvement national, avec des cortèges dans de nombreuses villes le 20 juin. Mardi, l'appel est à des manifestations et à une grève générale.

Le mot d'ordre antitaxes se transforme en remise en cause de la politique du président William Ruto, aux cris de "Ruto must go" ("Ruto doit partir").