Soudan: une centaine de ressortissants néerlandais évacués

Une centaine de ressortissants néerlandais et plus de 70 personnes, de 14 nationalités différentes, ont été évacués ces derniers jours du Soudan, pays au bord du chaos après 10 jours de combats meurtriers entre l'armée et des paramilitaires. La moitié de ces personnes ont été rapatriées par des vols en provenance des Pays-Bas et le reste par des avions d'autres pays européens, a indiqué mardi le ministre néerlandais des Affaires étrangères Wopke Hoekstra.

"Sans la coopération internationale, ces opérations n'auraient pas été possibles. C'est pourquoi nous sommes très reconnaissants à l'égard de nos partenaires - États-Unis, Allemagne, France, Royaume-Uni, Émirats Arabes Unis, Djibouti et autres - pour leur collaboration et l'accueil qu'ils ont réservé aux évacués néerlandais", a déclaré M. Hoekstra sur Twitter. Il s'est dit particulièrement reconnaissant à l'égard de la Jordanie, qui a permis aux Pays-Bas d'opérer depuis son territoire. Au total, quatre opérations néerlandaises de rapatriement ont eu lieu, la dernière s'étant déroulée dans la nuit de lundi à mardi.

Plusieurs pays mènent des opérations de rapatriement de leurs ressortissants du Soudan où la guerre entre armée et paramilitaires fait rage depuis plus d'une semaine. Les violences, principalement dans la capitale Khartoum et au Darfour (ouest), ont fait selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) plus de 420 morts et 3.700 blessés.