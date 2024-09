Suspense chez Boeing, plus de 33.000 ouvriers votent sur l'opportunité d'une grève

Jennifer Buchanan

Plus de 33.000 ouvriers de Boeing, employés à la fabrication notamment du best-seller 737 MAX et du gros porteur 777, ont commencé à voter jeudi matin sur le projet de nouvelle convention collective et sur l'opportunité de faire grève afin d'obtenir de meilleures conditions.

Le résultat est attendu tard dans la soirée. La dernière grève remonte à 2008 et avait duré 57 jours.

"Nous avons obtenu tout ce que nous pouvions" au cours de ces négociations engagées le 8 mars, a assuré Jon Holden, président de l'IAM-District 751, aux adhérents.