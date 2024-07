Syrie: face au manque de financement, les déplacés privés d'eau en plein été

Partager:

Sous la chaleur estivale, Hussein al-Naasan lutte pour fournir de l'eau à sa famille. Père de deux enfants, il doit partager un réservoir avec trois autres familles dans un camp de déplacés du nord-ouest de la Syrie, qui manque cruellement de financement. "On nous avait déjà privés des colis alimentaires, maintenant on nous prive d'eau, comme si on voulait nous tuer à petit feu", déplore le trentenaire, déplacé depuis 11 ans et résidant dans un camp de la ville de Sarmada, près de la frontière turque.

Les zones rebelles du nord-ouest de la Syrie, ravagée et morcelée par la guerre, abritent plus de cinq millions de personnes, dont la majorité sont des déplacés vivant dans des camps surpeuplés, dans des conditions déplorables, selon l'ONU. Déclenchée en 2011, la guerre civile en Syrie a fait plus d'un demi-million de morts et donné lieu à la plus grande crise de déplacement au monde, avec 13,8 millions de personnes toujours déplacées de force à l'intérieur et à l'extérieur du pays, selon le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR). "4,1 millions de personnes dans le nord-ouest de la Syrie, soit 80% de la population, ont besoin d'aide en eau, assainissement et hygiène" cette année, a indiqué à l'AFP le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), déplorant qu'il s'agit du secteur le "moins financé".

"On a besoin de se laver pour atténuer la chaleur à l'intérieur des tentes", affirme M. Naasan qui craint une propagation de maladies et l'effondrement du système de santé déjà fragilisé par plus de 13 ans de conflit dévastateur. - Amoncellement d'ordures - Entre les tentes éparpillées sur un terrain sablonneux, Abdelkarim Ezzeddine, 45 ans, père de neuf enfants, stationne sa camionnette chargée de trois barils en plastique qu'il a pu remplir dans un puits voisin. "Est-il concevable qu'ils nous coupent l'eau en été ? Veulent-ils notre mort ?", s'interroge M. Ezzeddine tandis qu'il asperge ses enfants d'eau de la cargaison qui lui suffit à peine pour une journée.