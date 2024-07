Syrie: huit morts dans des attaques de l'EI

"Le bilan des attaques dans le désert syrien s'élève à huit morts: six combattants prorégime et les deux bergers", a précisé l'ONG qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie, pays en guerre depuis 2011.

Mercredi, des membres de l'EI ont enlevé un berger et tué un autre dans le désert syrien. Ils ont ensuite abattu dans une embuscade six combattants prorégime qui recherchaient le berger enlevé et qui a été aussi tué, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Depuis la défaite territoriale du groupe, des djihadistes se sont repliés sur le vaste désert syrien et continuent de mener des attaques meurtrières, visant principalement l'armée et les forces dominées par les Kurdes.

Un rapport de l'ONU publié en janvier a estimé que le nombre de combattants de l'EI en Irak et en Syrie voisine variait entre "3.000 et 5.000" et que la Badiya, la région désertique, servait "de centre logistique et d'opérations" pour le groupe.

La guerre civile en Syrie, déclenchée en 2011 après la répression brutale par le pouvoir des manifestations prodémocratie, a fait plus d'un demi-million de morts et morcelé le pays.