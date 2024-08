Syrie: trois combattants pro-iraniens tués dans des frappes israéliennes

Elles "ont touché des stations-service de fortune affiliées au Hezbollah (libanais) dans la campagne de Homs, ainsi que des dépôts d'armes appartenant au mouvement et deux sites de l'armée syrienne dans la campagne de Hama", a précisé Rami Abdel Rahman, le directeur de l'OSDH.

"Les frappes israéliennes ont tué trois combattants pro-iraniens et en ont blessé une dizaine d'autres", a indiqué cette ONG basée au Royaume-Uni mais qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie.

Depuis le début en 2011 de la guerre civile en Syrie, Israël y a mené des centaines de frappes qui ont notamment ciblé les groupes pro-iraniens. Les Etats-Unis ont également visé ces groupes dans l'est de la Syrie.

"Une épaisse fumée s'est élevée de la plupart des sites visés", a ajouté l'OSDH, et les frappes ont "détruit le dépôt d'armes et les entrepôts de carburant".

Ces raids se sont intensifiés après l'attaque du Hamas palestinien contre Israël le 7 octobre qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza.

Les autorités israéliennes commentent rarement ces frappes mais ont déclaré à plusieurs reprises qu'elles ne permettraient pas à l'Iran, son ennemi juré, d'étendre sa présence en Syrie.

La guerre civile en Syrie a fait plus d'un demi-million de morts et plongé le pays dans une grave crise humanitaire et économique.