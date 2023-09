Téhéran réprouve la venue de l'opposante iranienne Maryam Radjavi vendredi à Bruxelles

Le régime iranien a exprimé samedi sa réprobation après la venue vendredi en Belgique de la cheffe du mouvement d'opposition Conseil national de la résistance iranienne (CNRI), Maryam Radjavi, et le discours qu'elle a prononcé lors d'une conférence commémorant le premier anniversaire des manifestations qui ont éclaté après la mort de la jeune Kurde Mahsa Amini.

Normalement basée à Paris, elle était vendredi à Bruxelles pour participer à une conférence dont les participants ont réitéré les exigences du mouvement de protestation, principalement la fin du régime théocratique iranien et l'établissement d'une république suivant le programme de la cheffe du CNRI. Une manifestation a ensuite rassemblé plusieurs milliers de personnes qui ont commémoré l'anniversaire des manifestations lancées en Iran voilà un an à la suite de la mort de Mahsa Amini, une jeune Kurde iranienne, décédée le 16 septembre 2022 après son arrestation par la police des mœurs pour non respect des strictes obligations vestimentaires islamiques.