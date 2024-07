Tentative d'assassinat de Donald Trump: le tireur avait un fusil AR-15, une arme très populaire aux USA

L'arme utilisée dans la tentative d'assassinat sur Donald Trump était un fusil semi-automatique AR-15. Il s'agit d'une des armes les plus vendues aux États-Unis et qui est aussi au cœur du débat sur le port d'armes. Le président américain Joe Biden a d'ailleurs appelé à interdire ces fusils, qu'il considère comme des armes de guerre.

Pour toutes ces raisons, ce fusil est devenu l'arme la plus populaire aux États-Unis, avec environ 20 millions d'exemplaires en circulation dans le pays. Ce magasin, situé dans l'état de Géorgie, avait ouvert ses portes à une de nos équipes il y a deux ans. Dans cette enseigne, c'est le rayon des fusils d'assaut qui remporte le plus de succès. "Nous vendons entre 7,000 et 9,000 armes à feu par an", précise le vendeur.

On estime que 42 % des foyers américains possèdent une arme à feu, principalement en raison de l'influence des lobbies qui encouragent les citoyens à se protéger. Il faut savoir qu'aux États-Unis, posséder une arme est avant tout un droit inscrit dans le deuxième amendement de la Constitution.

Ces armes AR-15 sont souvent celles utilisées lors des tueries de masse. C'était le cas à Las Vegas en 2017, dans un lycée à Parkland l'année suivante, ou encore dans une école primaire au Texas en 2022. Malgré tous ces drames, et la récente tentative d'assassinat de Donald Trump, les Américains restent fidèles à leurs armes. "C'est présent dans les médias, à la télévision, dans les films. On voit un méchant avec une arme, comment est-ce qu'on l'arrête ? Avec un bon gars avec une arme", analyse Dennis Oswell, juriste américain.

Chaque année, le secteur des armes à feu génère près de 70 milliards de dollars.