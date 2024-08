Trois morts dont deux membres du Hezbollah dans des frappes israéliennes au Liban

Des échanges de tirs opposent presque quotidiennement le Hezbollah à l'armée israélienne depuis le début de la guerre à Gaza en octobre. Ces violences ont été exacerbées par l'assassinat par Israël, le 30 juillet, du chef militaire de la formation libanaise, et celui du chef du Hamas palestinien à Téhéran quelques heures après.

L'Agence nationale d'information (Ani, officielle) a pour sa part rapporté qu'un "drone avait tiré deux missiles sur la localité de Taybeh", sans plus de détails.

Plus tard, l'armée a dit dans un second communiqué avoir "frappé une cellule terroriste du Hezbollah dans la région de Taybeh" et "une structure militaire dans la région de Derdghaiya".

Dans la soirée, le Hezbollah, qui a revendiqué plusieurs attaques dimanche contre des positions militaires dans le nord d'Israël, dont au moins deux à l'aide de drones explosifs, a confirmé la mort de deux de ses combattants par des tirs israéliens.