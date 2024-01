Trois morts en Chine et des blessés au Kazakhstan après un séisme

Trois personnes sont mortes et cinq blessées mardi en Chine après un séisme de magnitude 7, qui a également fait des dizaines de blessés dans la plus grande ville du Kazakhstan.

D'après un message posté par les autorités de la province d'Akqi, 47 bâtiments se sont effondrés dans le pays et 78 ont été endommagés.

Les autorités locales ont déployé une équipe à l'épicentre du tremblement de terre et 800 personnes se tenaient prêtes à participer à une éventuelle importante mission de secours, selon l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

En Chine, trois personnes sont mortes et cinq ont été blessées, a indiqué le média d'Etat CCTV, selon qui "12.426 personnes ont été déplacées dans la zone de la catastrophe".

A Almaty, la plus grande ville kazakhe où deux millions d'habitants vivent sur 27 failles tectoniques, "44 personnes ont demandé une aide médicale pour diverses blessures", a indiqué le ministère de la Santé mardi.

Deux habitations et des étables se sont effondrées dans la zone proche de l'épicentre, dans le comté rural de Wushi et l'électricité a été temporairement coupée, a rapporté l'agence Chine nouvelle.

D'autres vidéos montrent d'importants bouchons à la sortie de cette ville qui a déjà été ravagée trois fois à la fin du XIXe siècle et au début du XXe.

Malgré cela, les autorités de ce pays d'Asie centrale ont assuré que le déclenchement de sirènes pour appeler les gens à se protéger n'avait pas été nécessaire et n'aurait fait que "créer plus d'agitation".

Mardi dans la matinée, l'agence sismologique kazakhe a fait part de deux nouvelles secousses de magnitude 5,2 et 5,3 vers 10H00 locales (04H00 GMT) dans la même zone et qui ont été ressenties à Almaty, particulièrement calme et où les écoles étaient fermées, a constaté un correspondant de l'AFP.

La présidence kazakhe a par ailleurs annoncé la venue mercredi et jeudi à Almaty du chef de l'Etat Kassym-Jomart Tokaïev, précisant que cette visite était prévue depuis longtemps.

- Nouvelles secousses -

Au Kirghizstan, le ministère des Situations d'urgences a indiqué que le tremblement de terre n'avait fait ni victimes ni dégâts, malgré les secousses "particulièrement fortes".

A Bichkek, la capitale kirghize, des habitants sont sortis en courant de leurs habitations pour trouver refuge dans la rue, selon une journaliste de l'AFP. Et la force du séisme a fait trembler les murs, faisant tomber la vaisselle et les livres tandis que des meubles bougeaient, a-t-elle constaté.

En Inde, les chaînes de télévision locales de la capitale New Delhi, à quelque 1.400 kilomètres de là, ont fait part de secousses.

Peu après, trois répliques ont été enregistrées dans la région, d'une magnitude de 5,5, 5,1 et 5,0, a ajouté l'USGS.

"Des dommages importants sont probables et la catastrophe est potentiellement étendue", a estimé dans son premier rapport l'institut américain.

Ce séisme intervient au lendemain d'un glissement de terrain qui a enseveli des dizaines de personnes et fait au moins 31 morts dans le sud-ouest de la Chine.

Un important tremblement de terre est survenu en décembre dans le nord-ouest du pays et a fait 148 morts et des milliers de sans-abri dans la province de Gansu (nord-ouest).

Ce séisme a été le plus meurtrier en Chine depuis 2014, lorsque plus de 600 personnes avaient été tuées dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest du pays.

