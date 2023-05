Trois personnalités de la société civile guinéenne refusent la liberté sous conditions

L'offre rapportée par le collectif a été soumise à Oumar Sylla, alias Foniké Mangué, Ibrahima Diallo et Mamadou Billo Bah, alors que des leaders religieux s'emploient depuis des semaines à renouer les fils du dialogue entre la junte et l'opposition. Elle a été faite à la veille du début d'une série de manifestations à l'appel de l'opposition à Conakry et dans le pays.

La libération des trois hommes ainsi que de tous les prisonniers qualifiés de politiques par l'opposition fait partie des revendications primordiales des organisateurs. L'opposition exige aussi l'ouverture d'un dialogue crédible en vue d'un retour rapide des civils à la tête du pays, ainsi que la levée de l'interdiction de toute manifestation instaurée par la junte en 2022.