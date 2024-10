Trump accuse les migrants d'importer des "mauvais gènes" aux Etats-Unis

"Nombre d'entre eux ont assassiné bien plus d'une personne et ils vivent aujourd'hui tranquillement aux Etats-Unis", a déclaré Donald Trump. Avant d'ajouter: "Ces meurtres, vous savez, je pense que c'est dans leurs gènes."

"Et nous avons beaucoup de mauvais gènes dans notre pays en ce moment", a-t-il lancé.

L'ancien président républicain use dans cette campagne d'une rhétorique de plus en plus violente vis-à-vis des migrants, multipliant les mensonges et les contre-vérités.

A le croire, le pays souffre d'une "invasion" de migrants, qu'il accuse de tous les maux: "violer des jeunes filles américaines", "empoisonner le sang" des Etats-Unis, manger des animaux domestiques.