Trump envisage des droits de douane "terribles" pour attirer les entreprises aux Etats-Unis

"A mes yeux, les droits de douane sont la plus belle expression du dictionnaire", a lancé le candidat républicain à la Maison Blanche lors d'une interview devant l'Economic Club de Chicago.

"Plus les droits de douane sont élevés, plus l'entreprise a de chances de s'implanter aux Etats-Unis", a justifié le candidat, estimant être "très bon en mathématiques".

Il a balayé le risque d'une hausse des prix pour les consommateurs américains. "Une autre théorie veut que les droits de douane soient si élevés, si terribles, si odieux, que (les fabricants) viendront tout de suite", a déclaré le républicain.

D'après Donald Trump, les Etats-Unis se font "entuber" économiquement et tout particulièrement par certains de leurs plus proches alliés, comme l'Union européenne et le Japon.

Durant cette interview, animée par le rédacteur en chef de Bloomberg, le candidat républicain s'est d'ailleurs lancé dans plusieurs imitations de dirigeants, dont une d'Emmanuel Macron.