Trump favori dans plusieurs sondages pour les élections, mais peut-on déjà s'y fier ? Voici la réponse d'une spécialiste

Selon elle, plus grand chose ne pourrait arriver pour que ce duel ne se produise pas. "Le scénario était déjà plié avant le super Tuesday. (...) À part un accident de parcours, il semble qu'on se dirige bel et bien vers une répétition du duel de 2020", explique-t-elle.

Alors que les premiers sondages donnent Trump comme favori, peut-on pour autant déjà s'y fier ? Selon Emilie Van Haute, pas encore. "Non, pour deux raisons. La première, c'est que le scrutin se tient dans longtemps et que beaucoup de choses peuvent encore arriver. D'ailleurs, un grand nombre d'électeurs sont encore indécis. Deuxièmement, les sondages sont souvent réalisés au niveau de la population globale des USA. Or, le mode de scrutin qui vaut pour la présidentielle est un mode de scrutin au niveau des États. Chacun désigne des réprésentants, et donc c'est au sein de chaque État qu'un sondage doit être réalisé, (...) donc pour ces deux raisons, on est encore dans une situation de grande inconnue".